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МВД раскрыло новую схему мошенничества, связанную с чатами в Telegram

Белорусов предупредили о новом мошенничестве, связанном с небольшими чатами в Телеграме.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские правоохранители сообщили о новой схеме мошенничества, набравшей в марте обороты в Беларуси, сообщает телеграм-канал газеты «На страже».

Новое мошенничество связано с кражей телеграм-аккаунтов пользователей. Чтобы осуществить это, общий контакт добавляет человека в небольшую группу на несколько десятков человек. В группе могут попросить перейти по сторонней ссылке, чтобы проголосовать, например, за организатора чата в конкурсе.

И если у аккаунта не подключена двухфакторная аутентификация, то аферисты получат к нему доступ, а человека удалят из приложения.

Далее мошенники будут использовать аккаунт жертвы в незаконных целях. Например, могут разослать рассылку контактам с просьбой одолжить деньги, или чтобы создавать подобные «конкурсные чаты».

Чтобы избежать такого мошенника белорусам советуют подключить двойную проверку: в «Настройках» аккаунта в Telegram выбрать раздел «Конфиденциальность», а затем — «Облачный пароль» и установить пароль, который приложение запросит при входе с нового устройства.