МВД раскрыло новую схему мошенничества, связанную с чатами в Telegram

Новое мошенничество связано с кражей телеграм-аккаунтов пользователей. Чтобы осуществить это, общий контакт добавляет человека в небольшую группу на несколько десятков человек. В группе могут попросить перейти по сторонней ссылке, чтобы проголосовать, например, за организатора чата в конкурсе.