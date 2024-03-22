МВД раскрыло новую схему мошенничества, связанную с чатами в Telegram

Белорусские правоохранители сообщили о новой схеме мошенничества, набравшей в марте обороты в Беларуси, сообщает телеграм-канал газеты «На страже».
Новое мошенничество связано с кражей телеграм-аккаунтов пользователей. Чтобы осуществить это, общий контакт добавляет человека в небольшую группу на несколько десятков человек. В группе могут попросить перейти по сторонней ссылке, чтобы проголосовать, например, за организатора чата в конкурсе.
И если у аккаунта не подключена двухфакторная аутентификация, то аферисты получат к нему доступ, а человека удалят из приложения.
Далее мошенники будут использовать аккаунт жертвы в незаконных целях. Например, могут разослать рассылку контактам с просьбой одолжить деньги, или чтобы создавать подобные «конкурсные чаты».
Чтобы избежать такого мошенника белорусам советуют подключить двойную проверку: в «Настройках» аккаунта в Telegram выбрать раздел «Конфиденциальность», а затем — «Облачный пароль» и установить пароль, который приложение запросит при входе с нового устройства.