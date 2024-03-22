Еще одного участника банды 90-х задержали в Петербурге за убийства

Правоохранители Петербурга продолжают выяснять жуткие подробности разборок криминальных банд в 90-х. Так, ранее был задержан лидер одной из таких группировок — Андрей Волов, а также семь его подельников. Они расправились над своими же участниками из-за кражи денег из «общака», а также одним из криминальных авторитетов тех лет и молодой девушкой. А в ходе расследования вскрылся еще один факт расправы банды над лидером еще одной группировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.