Еще одного участника банды 90-х задержали в Петербурге за убийства

Правоохранители Петербурга продолжают выяснять жуткие подробности разборок криминальных банд в 90-х. Так, ранее был задержан лидер одной из таких группировок — Андрей Волов, а также семь его подельников. Они расправились над своими же участниками из-за кражи денег из «общака», а также одним из криминальных авторитетов тех лет и молодой девушкой. А в ходе расследования вскрылся еще один факт расправы банды над лидером еще одной группировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В августе 1994 года на пустыре в районе Химического переулка в салоне своего «Мерседеса» со множественными ножевыми ранениями грудной клетки был обнаружен труп 40-летнего лидера другой локальной преступной группировки. Оперативники установили личность исполнителя и заказчика убийства, из числа ранее задержанных, а также еще одного участника группы, который был пособником исполнителя, — добавили в ведомстве.
Этого мужчину — 56-летнего жителя Петроградского района — задержали 21 марта. В скором времени ему изберут меру пресечения.