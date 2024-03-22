В Краснодаре мужчина нашел кошелек с деньгами и оплатил ипотеку

Все произошло на улице Восточно-Кругликовской. Мужчина случайно оставил портмоне с деньгами и документами и телефон на лавочке в парке. В кошельке находилось около 150 тысяч рублей. Вернувшись, он не нашел вещь и пошел писать заявление в полицию.