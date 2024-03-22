В Краснодаре мужчина нашел кошелек с деньгами и оплатил ипотеку. Полиция задержала местного жителя, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Все произошло на улице Восточно-Кругликовской. Мужчина случайно оставил портмоне с деньгами и документами и телефон на лавочке в парке. В кошельке находилось около 150 тысяч рублей. Вернувшись, он не нашел вещь и пошел писать заявление в полицию.
«По подозрению в совершении кражи указанного имущества сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего краснодарца. Молодой человек признался в содеянном», — сообщили в полиции.
Как выяснилось, мужчина, нашедший деньги, потратил из них 140 тысяч рублей на оплату ипотеки. Теперь ему грозит уголовное наказание за кражу.