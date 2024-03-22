В татарстанском лицее выявили два случая заражения гепатитом А

Речь идет о лицее, который назван в честь героя Советского Союза Г. К. Камалеева и был открыт в 2020 году. В этом учебном заведении обучается около 1,7 тысячи учеников. Это заболевание было обнаружено у школьников из разных классов. Противоэпидемические мероприятия были проведены, включая окончательную дезинфекцию. В настоящее время идет вакцинация контактных лиц в соответствии с эпидемическими показаниями, а также установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.