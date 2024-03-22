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В татарстанском лицее выявили два случая заражения гепатитом А

В этом учебном заведении обучается около 1,7 тысячи учеников.

В татарстанском лицее в ЖК Царево Village выявили два случая заражения гепатитом А, сообщает «Бизнес Онлайн».

Речь идет о лицее, который назван в честь героя Советского Союза Г. К. Камалеева и был открыт в 2020 году. В этом учебном заведении обучается около 1,7 тысячи учеников. Это заболевание было обнаружено у школьников из разных классов. Противоэпидемические мероприятия были проведены, включая окончательную дезинфекцию. В настоящее время идет вакцинация контактных лиц в соответствии с эпидемическими показаниями, а также установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.

Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (ВГА). Он передается через загрязненную воду, зараженные продукты питания и путем контакта с больным человеком через грязные руки. В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, но может сопровождаться тяжелыми симптомами.

Ранее детский омбудсмен РТ предложила запретить детскую газировку детям до 18 лет.

здоровье