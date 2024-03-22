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Министр строительства Ростовской области оказался жертвой кибермошенников

Глава Минстроя Ростовской области предупредил о фейковом аккаунте со своим именем.

Источник: Комсомольская правда

Аккаунт главы Минстроя Ростовской области Юрия Сильвестрова подделали мошенники. Об этом в социальных сетях рассказал сам чиновник.

— Последнее время участились случаи использования моего имени для рассылки смс-сообщений и создания фейковых аккаунтов. Пожалуйста, будьте внимательны, — обратился к жителям Дона Юрий Сильвестров.

Министр добавил, что всю поступающую информацию, особенно если она вызывает сомнения, следует проверять через официальные источники и проверенные каналы.

— Чтобы избежать обмана, не следует переходить по подозрительным ссылкам или предоставлять личные данные в ответ на непроверенные сообщения. Особое внимание нужно обращать на корректность названий в аккаунтах, — отметил Юрий Сильвестров.