Министр строительства Ростовской области оказался жертвой кибермошенников

Аккаунт главы Минстроя Ростовской области Юрия Сильвестрова подделали мошенники. Об этом в социальных сетях рассказал сам чиновник.
— Последнее время участились случаи использования моего имени для рассылки смс-сообщений и создания фейковых аккаунтов. Пожалуйста, будьте внимательны, — обратился к жителям Дона Юрий Сильвестров.
Министр добавил, что всю поступающую информацию, особенно если она вызывает сомнения, следует проверять через официальные источники и проверенные каналы.
— Чтобы избежать обмана, не следует переходить по подозрительным ссылкам или предоставлять личные данные в ответ на непроверенные сообщения. Особое внимание нужно обращать на корректность названий в аккаунтах, — отметил Юрий Сильвестров.