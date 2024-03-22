Бастрыкин потребовал доклад после падения ледяной глыбы на детей в Шахунье

Напомним, трагедия произошла 20 марта в Шахунье. Двое 12-летних мальчиков поднимались на крыльцо магазина, когда на них с крыши рухнула огромная глыба льда. Один мальчик смог подняться на ноги с помощью прохожих, а другой лежал без движения. Момент падения наледи попал на камеру видеонаблюдения.