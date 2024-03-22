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Бастрыкин потребовал доклад после падения ледяной глыбы на детей в Шахунье

Трагедия случилась 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела после падения ледяной глыбы на детей в Шахунье. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области А. Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 20 марта в Шахунье. Двое 12-летних мальчиков поднимались на крыльцо магазина, когда на них с крыши рухнула огромная глыба льда. Один мальчик смог подняться на ноги с помощью прохожих, а другой лежал без движения. Момент падения наледи попал на камеру видеонаблюдения.

По данным регионального минздрава, один мальчик сейчас находится в Шахунской ЦРБ, а другой в детской областной больнице Нижнего Новгорода.

СК
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