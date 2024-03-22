В Ростове-на-Дону суд вынес приговор сотрудникам медцентра

В суде с участием государственного обвинителя установлено, что сотрудницы бухгалтерии вносили в официальные документы ложные сведения.
Они выполняли возврат денежных средств за якобы непредоставленные медицинские услуги. Деньги шли на банковскую карту третьего лица.
С февраля 2021 года по апрель 2022 года сумма таких «возвратов» составила более 45 млн рублей. Сам же обладатель банковской карты и не подозревал, что он богат — и настолько.
Доступ к карте имели только злоумышленницы, они же и распорядились деньгами.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал предприимчивых сотрудниц медцентра виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
«Суд приговорил каждую из виновных к пяти годам лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима», — рассказали в ведомстве и добавили, что приговор в законную силу пока не вступил.