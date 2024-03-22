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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор сотрудникам медцентра

Ростовская область, 22 марта 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону суд вынес приговор сотрудникам медцентра за хищение более 45 млн рублей, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Источник: Don24.ru

В суде с участием государственного обвинителя установлено, что сотрудницы бухгалтерии вносили в официальные документы ложные сведения.

Они выполняли возврат денежных средств за якобы непредоставленные медицинские услуги. Деньги шли на банковскую карту третьего лица.

С февраля 2021 года по апрель 2022 года сумма таких «возвратов» составила более 45 млн рублей. Сам же обладатель банковской карты и не подозревал, что он богат — и настолько.

Доступ к карте имели только злоумышленницы, они же и распорядились деньгами.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал предприимчивых сотрудниц медцентра виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«Суд приговорил каждую из виновных к пяти годам лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима», — рассказали в ведомстве и добавили, что приговор в законную силу пока не вступил.

медицина