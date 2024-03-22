Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми

ПЕРМЬ, 22 мар — РИА Новости. Пятеро пострадавших на Пермском пороховом заводе находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее экстренные службы сообщили, что пять человек пострадали при проведении строительно-монтажных работ на территории Пермского порохового завода.
«В результате происшествия пять человек были госпитализированы. Все они получают необходимую медицинскую помощь, находятся в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в министерстве.
На предприятии информацию оперативно не прокомментировали, сославшись на завершение рабочего дня.
В пермских пабликах в соцсетях появилась информация, что на рабочих порохового завода, когда они бетонировали перекрытие в строящемся здании, обрушилась опалубка на площади 270 квадратных метров.
Пермский пороховой завод — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края, специализируется на выпуске зарядов к реактивным системам залпового огня, комплексов ПВО, зарядов двигателей для авиаракет и другой продукции. Предприятие образовано в 1934 году, занимает большую площадку в 25 километрах от центра Перми (Кировский район города). По данным открытых источников, на заводе работают более четырех тысяч человек.