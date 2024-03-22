Власти оценили состояние пятерых пострадавших на заводе в Перми

Пермский пороховой завод — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Пермского края, специализируется на выпуске зарядов к реактивным системам залпового огня, комплексов ПВО, зарядов двигателей для авиаракет и другой продукции. Предприятие образовано в 1934 году, занимает большую площадку в 25 километрах от центра Перми (Кировский район города). По данным открытых источников, на заводе работают более четырех тысяч человек.