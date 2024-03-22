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Тест-драйв электросамоката завершился угоном: дерзкого грабителя задержали в Кишиневе

Полиция задержала 20-летнего молодого человека, который угнал у 35-летнего мужчины электросамокат.

Источник: Комсомольская правда

Тест-драйв электросамоката завершился угоном: дерзкого грабителя задержали в столице.

Полиция задержала 20-летнего молодого человека, который угнал у 35-летнего мужчины электросамокат. Всё произошло во дворе на бульваре Траян в столичном секторе Ботаника.

По данным полиции, накануне потерпевший опубликовал в социальных сетях объявление о продаже электросамоката. Ему позвонил предполагаемый покупатель и назначил время встречи.

Во время сделки парень захотел провести тест-драйв. Залез на самокат и уехал в неизвестном направлении. Продавец остался и без товара, и без денег. Сумма ущерба составила 17 500 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Источник: t.me/aifmd.