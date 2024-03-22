Тест-драйв электросамоката завершился угоном: дерзкого грабителя задержали в Кишиневе

Тест-драйв электросамоката завершился угоном: дерзкого грабителя задержали в столице.
Полиция задержала 20-летнего молодого человека, который угнал у 35-летнего мужчины электросамокат. Всё произошло во дворе на бульваре Траян в столичном секторе Ботаника.
По данным полиции, накануне потерпевший опубликовал в социальных сетях объявление о продаже электросамоката. Ему позвонил предполагаемый покупатель и назначил время встречи.
Во время сделки парень захотел провести тест-драйв. Залез на самокат и уехал в неизвестном направлении. Продавец остался и без товара, и без денег. Сумма ущерба составила 17 500 леев.
В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Источник: t.me/aifmd.