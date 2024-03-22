Под Волгоградом простились с бойцом артиллерийской разведки Иваном Сафроновым

Всю жизнь Иван Сафронов провел в родном хуторе. В Лозном он родился, вырос, обзавелся супругой, воспитывал двоих детей. В августе 2023 года волгоградец заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону СВО. Похоронили геройски погибшего земляка со всеми военными почестями.