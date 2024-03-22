Под Волгоградом простились с бойцом артиллерийской разведки Иваном Сафроновым

Жители Чернышковского района Волгоградской области 22 марта проводили в последний путь своего земляка, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Ефрейтор Иван Сафронов был дальномерщиком отделения артиллерийской разведки, сообщили в тг-канале администрации района.
— Оптимист, с отличным чувством юмора, душа любой компании, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь — таким останется Иван Петрович в памяти всех, кто его знал, — говорится в некрологе.
Всю жизнь Иван Сафронов провел в родном хуторе. В Лозном он родился, вырос, обзавелся супругой, воспитывал двоих детей. В августе 2023 года волгоградец заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону СВО. Похоронили геройски погибшего земляка со всеми военными почестями.
Редакция глубоко соболезнует родным и близким Ивана Сафронова и всех погибших в зоне спецоперации.