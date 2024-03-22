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Бывшего полицейского в Ростовской области осудили за взятку от бизнесмена

Бывшего сотрудника МВД приговорили трем годам условно за взятку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывший сотрудник МВД получил три года условно и штраф в 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По данным следствия, в 2023 году осужденного задержали с поличным при получении от одного из предпринимателей 20 тысяч рублей. Позже оказалось, что указанная сумма была ежемесячным платежом за покровительство — мужчина обещал «не замечать нарушения и решать различные проблемы при их возникновении».

— Дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») слушалось в Красносулинском районном суде. Приговор вынесли оперуполномоченному из районного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, — сообщили в УФСБ.