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В Казани на «Миллениуме» произошло массовое ДТП

Там перекрыты две полосы в сторону центра.

Источник: Комсомольская правда

В Казани около 13:20 на «Миллениуме» произошло массовое ДТП. Там перекрыты две полосы в сторону центра. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, столкнулись Reanult, Hyundai Solaris, Hyndai Santa и газель. На месте наблюдаются сильные заторы. Пробка начинается от улицы Фатыха Амирхана.

Кроме того, зафиксировано затруднения в движении на улице Пушкина. В целом по городу пробки оцениваются в четыре балла.

Напомним, 22 марта 22:00 перекроют мост «Миллениум» в направлении движения в сторону улицы Вишневского. Проезд ограничат до 5:00 23 марта. Там будут вестись работы по установке спецтехники.