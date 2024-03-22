В Казани на «Миллениуме» произошло массовое ДТП

В Казани около 13:20 на «Миллениуме» произошло массовое ДТП. Там перекрыты две полосы в сторону центра. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
По предварительной информации, столкнулись Reanult, Hyundai Solaris, Hyndai Santa и газель. На месте наблюдаются сильные заторы. Пробка начинается от улицы Фатыха Амирхана.
Кроме того, зафиксировано затруднения в движении на улице Пушкина. В целом по городу пробки оцениваются в четыре балла.
Напомним, 22 марта 22:00 перекроют мост «Миллениум» в направлении движения в сторону улицы Вишневского. Проезд ограничат до 5:00 23 марта. Там будут вестись работы по установке спецтехники.