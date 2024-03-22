45 татарстанцев погибли от отравления алкоголем с начала года

В Татарстане зафиксировано 45 случаев смертельных отравлений алкоголем за первые два месяца 2024 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики. Основной причиной отравлений является употребление этилового спирта, чаще всего жертвами становятся безработные мужчины.
Населению настоятельно рекомендуется избегать покупок алкоголя у неизвестных продавцов, в нелицензированных местах и через интернет без соответствующих документов, подтверждающих качество и происхождение продукции. Медики подчеркивают, что любой алкогольный суррогат может быть смертельно опасен.
Раннее мы писали, что в Казани произошло ограбление алкомаркета на улице Солидарности. Неизвестный мужчина ворвался в магазин, разбив стекла входной двери, похитил 10 бутылок дорогого алкоголя, включая виски стоимостью около 4 тысяч рублей за бутылку и бюджетные настойки.