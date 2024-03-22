45 татарстанцев погибли от отравления алкоголем с начала года

В Татарстане зафиксировано 45 случаев смертельных отравлений алкоголем за первые два месяца 2024 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики. Основной причиной отравлений является употребление этилового спирта, чаще всего жертвами становятся безработные мужчины.