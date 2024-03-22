В Омске судят брата мэра Махини и подельника за кражу цистерн и рельсов

В Центральном райсуде Омска рассматривают уголовное дело экс-начальника административно-хозяйственного отдела «Центра содержания и хранения имущества» при городском депимущества Юрия Захарова и организатора тренингов «Русской модели эффективного соблазнения» Станислава Неворотова.
Обоих обвиняют в хищении металлоконструкций с территории Военного городка: трех металлических складов, двух цистерн для топлива и железнодорожных путей, переданных в собственность муниципалитета.
По версии следствия, Захаров при поддержке двоюродного брата, бывшего заммэра Омска Дмитрия Махини, организовал с Неворотовым хищение.
После продажи металлолома подсудимые поделили «доход».
В суде допрашивают чиновников мэрии Омска.
Одна из свидетельниц вспомнила, что при приемке имущества два склада и цистерны были исключены из списка, поскольку они находились на «вырезанной замазученной территории», сообщает БК55.
Адвокаты пытаются убедить суд, что визуально определить наличие или отсутствие на складе рельсов, ангаров и цистерн было сложно. Мол, их могли украсть гораздо раньше.
Напомним, Дмитрий Махиня является сейчас мэром города Томска.