На станции Карасук в Новосибирской области поезд сбил 21-летнего парня

В пятницу, 22 марта на станции Карасук железнодорожный состав сбил 21-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО.
По данным ведомства, сообщение о травмировании пешехода поступило в дежурную часть Омского ЛУ МВД России около полудня.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа транспортной полиции установила, что молодой человек пренебрёг правилами безопасности и переходил пути в наушниках.
В результате столкновения с подвижным составом он получил различные травмы и был доставлен в в больницу.
Транспортные полицейские обратились к жителям области с убедительной просьбой не пользоваться наушниками на объектах железнодорожной инфраструктуры.
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