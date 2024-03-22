Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу

«Сейчас противник старается, где может, нанести ущерб и, конечно, повредить на разных этапах, участках и прочем», — сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности новой железной дороги. Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы сократить такие возможности у противника путем освобождения территории и создания санитарной зоны, добавил Пушилин.