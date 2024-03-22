Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу

Как отметил на проходящем в Ростове-на-Дону форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий» Пушилин, железная дорога очень важна для региона с точки зрения перевозки грузов и транспортной составляющей.
«Сейчас противник старается, где может, нанести ущерб и, конечно, повредить на разных этапах, участках и прочем», — сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности новой железной дороги. Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы сократить такие возможности у противника путем освобождения территории и создания санитарной зоны, добавил Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу. По данным Росжелдора, железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.