В Воронеже из-за аварии на коллекторе перекроют Московский проспект

Об этом сегодня предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
В ближайшие дни движение будет ограничено по по крайней левой и средней полосе проезжей части (напротив жилых домов № 68 и № 70) в направлении от Беговой в сторону Хользунова, а также по крайней левой полосе в направлении от Хользунова в сторону Беговой.
На этом участке коммунальщики будут работать с 23 по 25 марта, то есть с субботы и до понедельника включительно.
Воронежцам приносят извинения за временные неудобства. Вероятно, при возможности обозначенный участок стоит объезжать. Из-за сокращения числа полос движения там возможны заторы.