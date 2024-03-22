В Воронеже из-за аварии на коллекторе перекроют Московский проспект

В ближайшие дни движение будет ограничено по по крайней левой и средней полосе проезжей части (напротив жилых домов № 68 и № 70) в направлении от Беговой в сторону Хользунова, а также по крайней левой полосе в направлении от Хользунова в сторону Беговой.