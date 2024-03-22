Лавина сошла на трассу в Алматинской области

Отмечается, что в 2018 году в результате обильных осадков и эрозии грунта на участке 17−19 км произошло разрушение проезжей части дороги. Для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение проезда автотранспортных средств (кроме специальных служб) на участке 14−34 км. Для этого установлен временный контрольно-пропускной пункт на 14+500 км.