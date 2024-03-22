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Лавина сошла на трассу в Алматинской области

На 19 километре республиканской автодороги «Алматы-Космостанция», в 17:00 пройзошел сход лавины, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

«Это произошло в связи с обильным выпадением осадков в виде дождя и ослабления снежного покрова на склонах гор. Производятся работы по очиске проезжей части дороги».

сообщили в областном филиале ТОО «КАЖ сервис».

По информации «КазАвтоЖола», к этому часу на дороге организованно бесперебойное дежурство и наблюдение за ситуацией.

Отмечается, что в 2018 году в результате обильных осадков и эрозии грунта на участке 17−19 км произошло разрушение проезжей части дороги. Для обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение проезда автотранспортных средств (кроме специальных служб) на участке 14−34 км. Для этого установлен временный контрольно-пропускной пункт на 14+500 км.