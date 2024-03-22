Стала известна причина пожара на территории казанского завода «Кулонстрой»

Сообщение о пожаре по ул. Гвардейская, д. 53 корпус 3 на территории завода железобетонных изделий «Кулонстрой» огнеборцы получили в 15.35. Прибыв на место ЧП, пожарные подразделения обнаружили горящий строительный мусор внутри галереи между двумя неэксплуатируемыми производственными зданиями, находящимися в стадии демонтажа. На тушение подали четыре ствола, было создано два боевых участка.