Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий

«Она причинила ущерб четверым пенсионерам и двоим несовершеннолетним, которые получали выплаты в связи с потерей кормильца, на сумму более 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По информации следствия, с июня по сентябрь 2023 года действующая сотрудница почты регулярно присваивала из кассы средства, которые предназначались для социальных выплат. Для сокрытия фактов хищения она вносила ложные сведения в отчеты программного обеспечения, а также от имени получателей сама подписывала поручения о доставке им пенсий.
Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Крым. Следствие приняло меры по возмещению потерпевшим ущерба.
«Бывшему начальнику отделения почтовой связи вменяется шесть эпизодов присвоения вверенного имущества с причинением значительного ущерба гражданам из числа социально незащищенной категории. Свою вину обвиняемая признала в полном объеме», — уточняют в следственном комитете России по РК и Севастополю.
Ранее сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по делу о присвоении крупной суммы денег должностным лицом отельного комплекса Евпатории. По версии следствия, занимавшая должность бухгалтера крупного отеля женщина имела доступ к хранящимся в сейфе средствам. В течение 2021−2022 годов она присвоила 1,3 млн рублей.