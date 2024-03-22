Экс-начальника почтового отделения в Крыму обвиняют в хищении пенсий

По информации следствия, с июня по сентябрь 2023 года действующая сотрудница почты регулярно присваивала из кассы средства, которые предназначались для социальных выплат. Для сокрытия фактов хищения она вносила ложные сведения в отчеты программного обеспечения, а также от имени получателей сама подписывала поручения о доставке им пенсий.