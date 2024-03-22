Сотрудники ДПС остановили угонщика под Озерском, применив табельное оружие

Сотрудники ДПС на патрульном автомобиле стали его преследовать. Нарушитель совершал опасные маневры, выезжая на обочину и на полосу встречного движения. После того как он создал помеху встречному автомобилю, вынудив съехать на обочину, правоохранители решили применить табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел, автоинспектор четыре раза выстрелил по колёсам преследуемой машины, повредив одно из них. Но даже после этого водитель не остановился. Погоня завершилась, когда нарушитель врезался в придорожное дерево, не справившись с управлением.