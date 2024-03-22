В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла стрельба

В подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По неподтвержденным данным, в зале раздались звуки стрельбы, после чего люди стали покидать помещение. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что из зала эвакуировали людей. «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщает, что стрельбу открыли три неизвестных человека в камуфляже, есть раненые. По предварительным данным, есть погибшие, передает RT. Очевидцы также сообщают, что в здании начался крупный пожар. Над зданием виден столп огня и дыма.
Также ТАСС сообщил о взрыве в «Крокус Сити Холле».
Одна из посетительниц сообщила «Известиям», что часть людей заблокированы на втором этаже здания. Они не могут спуститься из-за пожара. Как сообщил «Ъ» очевидец происшествия, стрельба раздалась возле людей. Звуки были слышны даже на улице, когда люди выбежали из здания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.
Губернатор выехал на место происшествия. Музыканты рок-группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокус Сити Холле», не пострадали, сообщает «РИА Новости».