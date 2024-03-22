В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла стрельба

В подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По неподтвержденным данным, в зале раздались звуки стрельбы, после чего люди стали покидать помещение. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что из зала эвакуировали людей. «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщает, что стрельбу открыли три неизвестных человека в камуфляже, есть раненые. По предварительным данным, есть погибшие, передает RT. Очевидцы также сообщают, что в здании начался крупный пожар. Над зданием виден столп огня и дыма.