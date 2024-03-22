Что известно о происшествии в «Крокус сити холле». Главное

Стрельба и последствия
ФСБ сообщила о погибших и раненых в результате происшествия.
По предварительным данным, огонь мог вестись из автомата.
Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта.
Есть пострадавшие и раненые среди посетителей и работников КСХ, сообщили ТАСС очевидцы.
Музыканты не пострадали в ходе стрельбы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Взрыв и пожар
Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
Примерно треть здания охвачена пожаром, идет густой черный дым, передает корреспондент ТАСС.
Идет эвакуация людей из здания — пожарные снимают людей с крыши, эвакуировали порядка 100 человек.
Реакция властей
Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры, заявили в ЦОС ФСБ России.
МИД РФ назвал произошедшее кровавым терактом.
На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о создании оперативного штаба.
Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой помощи направили к «Крокус сити холлу».
Движение на 65−67-м км МКАД в районе ЧП затруднено. Станция «Мякинино» работает в штатном режиме.
В Подольске отменили массовые мероприятия.
Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы.
В Подольске отменили массовые мероприятия.
В Москве отменили все массовые мероприятия.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о создании оперативного штаба.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала терактом ЧП.
Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль помощь пострадавшим.
Международная реакция
Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой и заявил, что США не обладали заблоговременно информацией о ЧП. В Вашингтоне заявили, что произошедшее не связано с действиями Киева.
ООН опечалена сообщениями о стрельбе, пытается получить дополнительную информацию.