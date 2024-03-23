Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное

«Мы были где-то без 15 минут [восемь] в холле на первом этаже, как раз напротив входа, где все началось. Мы услышали выстрелы. Сначала был шок. Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит. Потом мы бросились к выходу в сторону метро. В том месте, где мы побежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди вниз падали. Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из “Крокус Сити Холла”. Стрелявших мы не видели, потому что оттуда толпа бросилась. Мы оттуда и выбежали. За нами стрельба шла постоянно очень близко, но нападавших мы не видели, раненных тоже не видели», — сообщил РБК очевидец Александр.