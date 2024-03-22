Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Беларуси в РФ выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити холле» белорусы

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Источник: Соцсети

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России выясняет, есть ли среди пострадавших в концертном зале «Крокус Сити холл» в Москве белорусские граждане. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе дипмиссии.