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Стрельба в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска произошла стрельба. Об этом информирует ТАСС.

Источник: Соцсети

Что известно о происшествии на данный момент:

• Во время концерта группы «Пикник» неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

• По предварительной информации, огонь мог вестись из автомата.

• Началось задымление, появилась информация о взрыве в комплексе.

• На место происшествия выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

• Музыканты не пострадали в ходе стрельбы.

• Кровля «Крокус Сити Холла» почти полностью объята огнем, внутри остаются люди.

• В результате взрыва и стрельбы в «Крокус Сити Холле» есть пострадавшие и погибшие, говорят очевидцы.