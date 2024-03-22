Стрельба в «Крокус Сити Холле»: что известно на данный момент

Что известно о происшествии на данный момент:
• Во время концерта группы «Пикник» неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
• По предварительной информации, огонь мог вестись из автомата.
• Началось задымление, появилась информация о взрыве в комплексе.
• На место происшествия выдвинулись московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.
• Музыканты не пострадали в ходе стрельбы.
• Кровля «Крокус Сити Холла» почти полностью объята огнем, внутри остаются люди.
• В результате взрыва и стрельбы в «Крокус Сити Холле» есть пострадавшие и погибшие, говорят очевидцы.