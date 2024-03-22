Стрельба и пожар в «Крокус сити холл» в Москве: что известно на данный момент

Директор группы «Пикник» сообщил, что слышал хлопки.
«Сейчас происходит трагедия. Люди практически голые выбегали на улицу», — сказал он.
Затем террористы применили гранату или зажигательную шашку, из-за чего возник пожар — загорелась кровля.
На месте ЧП создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются. Для оказания медпомощи выехали более 70 бригад скорой помощи.
Из подвала «Крокус сити холла» вывели порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов.
Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев напомнил о предупреждении США и Британии об угрозе атак в Москве.