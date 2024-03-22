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Стрельба и пожар в «Крокус сити холл» в Москве: что известно на данный момент

АЛМАТЫ, 22 мар — Sputnik. В пятницу вечером в концертном зале «Крокус сити холл» на северо-западе Москвы перед началом концерта группы «Пикник» как минимум три человека в камуфляже открыли огонь по толпе из автоматов.

Источник: РИА "Новости"

Директор группы «Пикник» сообщил, что слышал хлопки.

«Сейчас происходит трагедия. Люди практически голые выбегали на улицу», — сказал он.

Затем террористы применили гранату или зажигательную шашку, из-за чего возник пожар — загорелась кровля.

На месте ЧП создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются. Для оказания медпомощи выехали более 70 бригад скорой помощи.

Из подвала «Крокус сити холла» вывели порядка ста человек, пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу, основные усилия направлены на поиск и спасение людей, с крыши здания людей спасают с помощью подъемных механизмов.

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев напомнил о предупреждении США и Британии об угрозе атак в Москве.