«Интерфакс»: в «Крокус Сити Холле» раздался второй взрыв

Ранее ТАСС писал со ссылкой на МЧС, что пожарные эвакуировали около 100 человек из подвала здания. На крыше до сих пор находятся люди, ожидающие помощи, уточняет агентство. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько нападавших забаррикадировались внутри здания. Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в здании «Крокус Сити Холла». Telegram-каналы публиковали видео, на котором несколько мужчин в камуфляже расстреливают толпу людей. Точное число погибших и раненых неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.