«Интерфакс»: в «Крокус Сити Холле» раздался второй взрыв

Ранее в здании концертного зала произошла стрельба, а затем пожар. По состоянию на 21:13 мск возгорание распространилось на площадки 3 тыс. кв. м. Кровля здания частично обрушилась. Точное количество погибших неизвестно. На место прибыли 70 бригад скорой помощи, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
О втором взрыве стало известно в 21:30 мск.
Ранее ТАСС писал со ссылкой на МЧС, что пожарные эвакуировали около 100 человек из подвала здания. На крыше до сих пор находятся люди, ожидающие помощи, уточняет агентство. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько нападавших забаррикадировались внутри здания. Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в здании «Крокус Сити Холла». Telegram-каналы публиковали видео, на котором несколько мужчин в камуфляже расстреливают толпу людей. Точное число погибших и раненых неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.