В аэропортах Москвы усилены меры безопасности

Генпрокуратура сообщила, что в здание «Крокус Сити Холла» ворвались «неизвестные мужчины в камуфляжной одежде». По данным СМИ, стрельбу открыли от двух до пяти человек. Есть погибшие и раненые, их число не уточняется. Из здания эвакуировали около 100 человек. Несколько посетителей ждут помощи на крыше. Как писал ТАСС, в здании также прогремел взрыв, начался пожар площадью до 3 тыс. кв. м. На втором этаже заблокированы несколько человек, писали «Известия».