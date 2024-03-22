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В аэропортах Москвы усилены меры безопасности

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово усилены меры безопасности, сообщила «Росавиация». Ведомство призвало пассажиров прибывать в аэропорты заранее. Ранее сегодня, 22 марта, произошли взрыв и стрельба в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», есть погибшие и раненые.

Источник: РИА "Новости"

В РЖД сообщили, что «в связи с терактом» в Московской области усилены меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Генпрокуратура сообщила, что в здание «Крокус Сити Холла» ворвались «неизвестные мужчины в камуфляжной одежде». По данным СМИ, стрельбу открыли от двух до пяти человек. Есть погибшие и раненые, их число не уточняется. Из здания эвакуировали около 100 человек. Несколько посетителей ждут помощи на крыше. Как писал ТАСС, в здании также прогремел взрыв, начался пожар площадью до 3 тыс. кв. м. На втором этаже заблокированы несколько человек, писали «Известия».