По предварительной информации, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.
Росавиация в связи с усилением мер безопасности призвала пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
РЖД также усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах.
Ранее стало известно, что стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, в здании начался пожар.
Оперативные службы: второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы сообщают, что в «Крокус Сити Холле» прогремел второй взрыв.
По предварительной информации, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.