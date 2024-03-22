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Оперативные службы: второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы сообщают, что в «Крокус Сити Холле» прогремел второй взрыв.

Источник: Агентство «Москва»

По предварительной информации, четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.

Росавиация в связи с усилением мер безопасности призвала пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

РЖД также усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах.

Ранее стало известно, что стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, в здании начался пожар.