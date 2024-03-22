Москалькова назвала произошедшее в «Крокус сити холле» терактом

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким пострадавших от теракта в Крокус-Холле».
Напомним, что в пятницу вечером в концертном зале «Крокус сити холл» на северо-западе Москвы минимум трое неизвестных, одетых в камуфляж, открыли стрельбу, в результате есть раненые и погибшие.
Согласно появившейся информации, после начала стрельбы была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело к возгоранию.
Сама стрельба была начата на концерте группы «Пикник». Все участники коллектива, как впоследствии рассказал их концертный директор, в порядке. О состоянии еще нескольких человек пока ничего не известно.
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Всего возле здания концертного зала дежурит порядка 70 бригад скорой помощи.