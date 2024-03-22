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Белый дом прокомментировал теракт в московском «Крокус сити холле»

США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия ужасающими, соболезнуют погибшим и пострадавшим, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы… мы пытаемся получить больше информации… кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть".

сказал представитель Белого дома.

Он выразил соболезнования «жертвам ужасной атаки».

«Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (родными погибших и пострадавших — ред.)», — сказал Кирби, напомнив о предупреждении госдепартамента о возможных атаках в Москве и рекомендации находящимся в РФ американцам избегать мест большого скопления людей.

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в «Крокус сити холле» представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом, пишет «Медуза».

Напомним, неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле».

СОБР начал штурм здания. На улице слышна стрельба, которую ведут внутри здания. В здании разгорелся сильный пожар.

Источник издания «112» сообщил, что количество пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле» возросло до 130. Кроме того, сообщается о 40 погибших.

Telegram-канал Baza пишет, что во время стрельбы в «Крокусе» могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы «Пикник» были были распроданы. Максимальная вместительность зала в здании — более 9500 человек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом.