Белый дом прокомментировал теракт в московском «Крокус сити холле»

Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы… мы пытаемся получить больше информации… кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть".
Он выразил соболезнования «жертвам ужасной атаки».
«Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (родными погибших и пострадавших — ред.)», — сказал Кирби, напомнив о предупреждении госдепартамента о возможных атаках в Москве и рекомендации находящимся в РФ американцам избегать мест большого скопления людей.
Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в «Крокус сити холле» представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом, пишет «Медуза».
Напомним, неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле».
СОБР начал штурм здания. На улице слышна стрельба, которую ведут внутри здания. В здании разгорелся сильный пожар.
Источник издания «112» сообщил, что количество пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле» возросло до 130. Кроме того, сообщается о 40 погибших.
Telegram-канал Baza пишет, что во время стрельбы в «Крокусе» могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы «Пикник» были были распроданы. Максимальная вместительность зала в здании — более 9500 человек.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом.