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В Крыму отменили все массовые мероприятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене на ближайшие два дня всех праздничных и спортивных мероприятий в Крыму из-за теракта в «Крокус сити холле».

Источник: РИА "Новости"

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

«В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене в Республике Крым всех развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на два дня» , — сообщил он в своем Telegram — канале.