В Крыму отменили все массовые мероприятия

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.