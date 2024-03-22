Кровля в районе сцены «Крокус сити холла», где произошел пожар, начала рушиться

Часть кровли, охваченная огнем, уже рушится в здании торгово-развлекательного центра, а из окон вырывается пламя.
Неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» вечером в пятницу во время концерта группы «Пикник». После начала стрельбы, как сообщали очевидцы, была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело в дальнейшем к возгоранию.
На месте происшествия дежурят сотрудники экстренных служб — пожарные занимаются эвакуацией людей, а медики оказывают помощь пострадавшим. Всего возле концертного зала дежурит порядка 70 бригад скорой помощи.
Террористический акт
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала терактом произошедшее в «Крокус сити холле» и выразила соболезнования родным и близким пострадавших.
Свои соболезнования также выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители», — сказано в заявлении белорусского лидера.