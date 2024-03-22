Кровля в районе сцены «Крокус сити холла», где произошел пожар, начала рушиться

Неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» вечером в пятницу во время концерта группы «Пикник». После начала стрельбы, как сообщали очевидцы, была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело в дальнейшем к возгоранию.