Глава Гагаузской автономии Молдавии осудила теракт в «Крокус сити холле»

«В эти трагические минуты мы глубоко скорбим о жертвах и сопереживаем всем пострадавшим в результате теракта. У терроризма нет и не может быть оправдания. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и бессмысленный акт насилия. Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание», — говорится в обращении Гуцул.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.