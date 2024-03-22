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Глава Гагаузской автономии Молдавии осудила теракт в «Крокус сити холле»

КИШИНЕВ, 22 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила теракт в подмосковном «Крокус сити холле» и выразила соболезнования родным и близким погибших.

Источник: © РИА Новости

«В эти трагические минуты мы глубоко скорбим о жертвах и сопереживаем всем пострадавшим в результате теракта. У терроризма нет и не может быть оправдания. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и бессмысленный акт насилия. Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание», — говорится в обращении Гуцул.

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.