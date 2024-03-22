Глава Гагаузской автономии Молдавии осудила теракт в «Крокус сити холле»

«В эти трагические минуты мы глубоко скорбим о жертвах и сопереживаем всем пострадавшим в результате теракта. У терроризма нет и не может быть оправдания. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и бессмысленный акт насилия. Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание», — говорится в обращении Гуцул.