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Медведев: вдохновители теракта в «Крокусе» должны быть уничтожены

Если будет установлено, что напавшие на людей в «Крокус Сити Холле» террористы как-то связаны с киевским режимом, то все они «должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы», включая официальных лиц, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Медведев в своём Telegram заявил, что террористы «понимают только ответный террор». По его мнению, никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, «а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — сказал зампред Совбеза.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм на месте происшествия.

Медведев Дмитрий