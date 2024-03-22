Медведев: террористы понимают только ответный террор

«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», — написал дипломат в своем Telegram-канале, комментируя теракт, который произошел этим вечером в Москве.
Вечером в пятницу неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» во время концерта группы «Пикник». После начала стрельбы, как сообщали очевидцы, была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело в дальнейшем к возгоранию.
«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — подчеркнул Медведев.
Он также выразил соболезнования родным и близким пострадавших, а также пожелал им душевных сил.
Террористический акт
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала произошедшее в «Крокус сити холле» терактом и выразила соболезнования родным и близким пострадавших. В российском СК сообщили о том, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.
В то же время МИД РФ настаивает на том, что США должны передать всю имеющуюся достоверную информацию о теракте, если она у них есть, российской стороне.
На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Количество погибших, согласно предварительным данным, достигло отметки в 40 человек.