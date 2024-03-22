В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из двух торговых центров

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия, затем в здании произошел взрыв, возник пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативные мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все крупные мероприятия в столице на ближайшие два дня, подобные решения были приняты и в других регионах.