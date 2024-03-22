В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из двух торговых центров

По информации, полученной из пресс-службы ТЦ, правоохранительные органы прибыли на место и потребовали закрыть здание. В результате этого несколько сотен людей покинули здание. ТЦ «Невский центр» на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания также закрыт, посетители были выведены из здания и никому не разрешается входить внутрь.
В пятницу вечером в «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия, затем в здании произошел взрыв, возник пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативные мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все крупные мероприятия в столице на ближайшие два дня, подобные решения были приняты и в других регионах.