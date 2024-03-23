Представители общественности и молодежь несут цветы и лампады к посольству России в Минске

«Наш Президент сказал те слова, которые сейчас разделяет каждый белорус. Каждый честный человек. Мы солидарны с Россией, нас никто не сломит, нас не запугать, мы никого не боимся. Соболезнования родным и близким погибших, выздоровления раненым. Будь прокляты те, кто это все организовал. Их всех найдут, и они понесут наказание», — сказал журналистам депутат Вадим Гинин в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Лидер Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Олег Гайдукевич подчеркнул: «Каждый белорус испытал сегодня боль, страх, ужас от того, что такое возможно сейчас. Это общая трагедия, у нас общие угрозы. То, что произошло у наших братьев россиян — это болью в сердце отразилось у каждого белоруса. Это первое чувство. Второе — гнев. Понимание того, что с террористами разговаривать нельзя. Их надо уничтожать».
Замглавы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий, возложив цветы у здания посольства, сказал следующее: «То, что произошло, никак не может быть оправдано. Это недопустимо в современном мире. Это варварство в самом ярком его проявлении. Еще раз глубокие соболезнования братскому российскому народу. Мы были и будем всегда вместе — и в горе и в радости. Мы победим всю эту террористическую, экстремистскую навалу, чего бы нам это ни стоило. Конечно же, самое главное — не допускать таких чудовищных терактов. Это наша общая боль».