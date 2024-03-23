Представители общественности и молодежь несут цветы и лампады к посольству России в Минске

Замглавы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий, возложив цветы у здания посольства, сказал следующее: «То, что произошло, никак не может быть оправдано. Это недопустимо в современном мире. Это варварство в самом ярком его проявлении. Еще раз глубокие соболезнования братскому российскому народу. Мы были и будем всегда вместе — и в горе и в радости. Мы победим всю эту террористическую, экстремистскую навалу, чего бы нам это ни стоило. Конечно же, самое главное — не допускать таких чудовищных терактов. Это наша общая боль».