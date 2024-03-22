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Теракт в Москве: МИД Казахстана сделал заявление

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по теракту в московском «Крокус сити холле», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897−71−14».

сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле». В здании разгорелся сильный пожар.

СОБР начал штурм здания. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

В Кремле прокомментировали теракт в «Крокус cити холле».

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.