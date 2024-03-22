Теракт в Москве: МИД Казахстана сделал заявление

«Мы сейчас выясняем подробности. Посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Дополнительную информацию будем сообщать по мере поступления. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону 8 (925) 897−71−14 ».