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Омбудсмен: среди пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» есть дети

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская сообщила, что в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта пострадали дети. Она не привела иных подробностей. По последним данным, в результате стрельбы в здании концертного зала и дальнейшего пожара погибли 40 человек, более 100 — пострадали.

Источник: РИА "Новости"

«Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей», — написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в результате теракта, по предварительным данным, погибли 40 человек, были ранены более 100. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пятеро из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. На месте случившегося работают 70 бригад скорой помощи. Дептранс Москвы сообщал о 20 автобусах особо большого класса Мосгортранса, направленных на место теракта.

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в здании «Крокус Сити Холла». Позднее СМИ сообщили о взрывах и пожаре. В 23:17 МЧС сообщил, что площадь пожара составляет 12,9 тыс. кв. м. Крыша и часть стен здания обвалилась. Ранее ТАСС сообщал, что после стрельбы на крыше здания остались заблокированы несколько человек.