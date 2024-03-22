Омбудсмен: среди пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» есть дети

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская сообщила, что в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта пострадали дети. Она не привела иных подробностей. По последним данным, в результате стрельбы в здании концертного зала и дальнейшего пожара погибли 40 человек, более 100 — пострадали.