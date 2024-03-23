Теракт в в Подмосковье: по предварительным данным, погибли 40 человек

В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы «Пикник». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.