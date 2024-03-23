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Теракт в в Подмосковье: по предварительным данным, погибли 40 человек

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Сорок человек погибли и более 100 пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«Предварительно, в результате теракта в комплексе “Крокус Сити Холл” на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших», — подчеркнули в ведомстве.

В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы «Пикник». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что у «Крокус Сити Холла» находятся 70 бригад скорой помощи, четверо госпитализированных — в тяжелом состоянии.

Президенту России Владимиру Путину доложили о теракте в «Крокус Сити Холле» в первые минуты после произошедшего, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он дал все необходимые указания в связи с ЧП.

В Истре, Люберцах, а также в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской и Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.