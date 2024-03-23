Белорусская милиция усилила меры безопасности в связи с терактом в Москве

Данные меры введены по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова. Сообщается, что в первую очередь это касается объектов транспорта и мест массового скопления граждан.
«Определены объекты, требующие повышенного внимания. Увеличена плотность нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН. Сотрудники дополнительно вооружены автоматическим оружием».
Также уточняется, что личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД принимает дополнительные меры по охране общественного порядка не только в местах массового скопления граждан, но и в приграничных районах.
Оперативная обстановка в республике находится под контролем, заверили в ведомстве.
Напомним, что в пятницу вечером неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» во время концерта группы «Пикник». После начала стрельбы, как сообщали очевидцы, была брошена граната или зажигательная шашка.
Российские власти уже назвали произошедшее терактом.
Соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Также теракт осудили белорусские политики и общественные деятели.
В Следственном комитете России сообщили о том, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.