Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу

Ранее сообщалось, что в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.