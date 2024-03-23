- Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
- Информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших в теракте в московском «Крокус Сити Холл» не поступала, заявило Министерство иностранных дел Казахстана.
- Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что среди пострадавших в «Крокус сити холле» есть дети.
- По данным МЧС РФ, площадь пожара в «Крокус Сити холл» составляет 12 900 кв.м.
- Москва будет запрашивать заседание СБ ООН в связи с терактом в «Крокус сити холле» и требовать провести его ближайшее время. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На место выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Следственного комитета.
- Евросоюз шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле», осуждает любые нападения на гражданское население и выражает соболезнования гражданам России, сообщил в сети X официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
- Правоохранительные органы продолжают работать у «Крокус сити холла».
- На месте ЧС в «Крокус Сити Холле» работают более 70 бригад скорой помощи.
- Спортивный комментатор Виктор Гусев с женой находился в «Крокус Сити Холле» в момент вооруженного нападения. Им удалось спастись.
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве. По предварительной информации, погибли 40 человек, свыше ста пострадали. Что известно к этому часу — в материале Zakon.kz.