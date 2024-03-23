ЕС осудил теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве

«ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Он также отметил, что в ЕС шокированы и потрясены сообщениями о теракте.
Через несколько часов после случившегося внешнеполитические ведомства ряда стран ЕС высказались с осуждением терроризма. В частности, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с событиями в «Крокус сити холле» заявил, что осуждает любую форму терроризма.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала нечеткие западные осуждения терроризма после теракта в «Крокусе». По ее словам, применение двойных стандартов и заигрывание на мировой арене направило Запад в глубочайший кризис.
«Как недавно рассказал всему миру Жозеп Боррель, есть прекрасные сады и дикие джунгли, понимаете, это заигрывание в двойные стандарты…(…) это свидетельство глубочайшего кризиса Запада», — сказала Захарова.
ФСБ России сообщила, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле». По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.