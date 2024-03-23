ЕС осудил теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Москве

Через несколько часов после случившегося внешнеполитические ведомства ряда стран ЕС высказались с осуждением терроризма. В частности, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в связи с событиями в «Крокус сити холле» заявил, что осуждает любую форму терроризма.