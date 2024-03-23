«Наши дипломаты будут поднимать этот вопрос в первую очередь на заседании Совета Безопасности ООН, я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание Совета Безопасности для того, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий», — заявил Мирошник.
Москва запросит созыв заседания СБ ООН в связи с терактом в Подмосковье
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник объявил, что Москва планирует запросить созыв заседания Совета Безопасности ООН в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и потребует проведения его в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.