Минздрав Беларуси предложил России помощь в лечении пострадавших при теракте

Отмечается, что глава белорусского министерства высказал своему коллеге искреннее соболезнование в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».
Также руководитель ведомства отметил, что Минздрав Беларуси готов помочь коллегам из РФ в оказании пострадавшим всей необходимой помощи. В частности, организовать выезд высококвалифицированных бригад, направить медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов.
Кроме этого, Ходжаев предложил помощь психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками.
Напомним, что в пятницу вечером неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» во время концерта группы «Пикник». После начала стрельбы, как сообщали очевидцы, была брошена граната или зажигательная шашка.
Российские власти уже назвали произошедшее терактом.
Соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Также теракт осудили белорусские политики и общественные деятели.
В Следственном комитете России сообщили о том, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.