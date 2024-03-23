Минздрав Беларуси предложил России помощь в лечении пострадавших при теракте

Напомним, что в пятницу вечером неизвестные, одетые в камуфляж, открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» во время концерта группы «Пикник». После начала стрельбы, как сообщали очевидцы, была брошена граната или зажигательная шашка.