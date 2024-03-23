Открытый огонь пока сохраняется в «Крокус сити холле», но его интенсивность снизилась

Как передает корреспондент ТАСС, тушение продолжается с привлечением авиации. На месте работают три вертолета. Также на месте происшествия находятся волонтеры из различных организаций, которые готовы оказывать людям любую посильную помощь.
Сотрудники правоохранительных органов оттеснили от здания «Крокус сити холла» всех журналистов и очевидцев на значительное расстояние. На месте работают как российские, так и международные СМИ. На парковку перед зданием ТРЦ пропускают только автомобили спецслужб.
Депутат Госдумы Айдар Метшин, находившийся в момент трагедии в здании ТРЦ рассказал, что люди не паниковали, не устраивали давку, а организованно эвакуировались. «Я находился на момент начала теракта в зале, практически у сцены. Когда началась террористическая атака, мы были внизу, а стрельба была слышна в фойе у входа в зал. Основной вход в зал он сверху. Люди начали спускаться вниз. Кто-то прятался под креслами сидений, кто-то убегал в сторону. Но все, кто находился в первых рядах, двинулись на сцену, начали эвакуацию через служебный вход. Выйдя на улицу, мы видели, как из разных выходов выходит масса людей. Не было паники, не было давки», — процитировал его телеграм-канал фракции «Единая Россия» в Госдуме.
По его словам, через 15−20 минут, когда первым людям удалось эвакуироваться, начали прибывать оперативные службы.
Теракт был совершен в пятницу вечером в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице в ближайшие два дня, аналогичные решения приняли в ряде других регионов.