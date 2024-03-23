Открытый огонь пока сохраняется в «Крокус сити холле», но его интенсивность снизилась

Депутат Госдумы Айдар Метшин, находившийся в момент трагедии в здании ТРЦ рассказал, что люди не паниковали, не устраивали давку, а организованно эвакуировались. «Я находился на момент начала теракта в зале, практически у сцены. Когда началась террористическая атака, мы были внизу, а стрельба была слышна в фойе у входа в зал. Основной вход в зал он сверху. Люди начали спускаться вниз. Кто-то прятался под креслами сидений, кто-то убегал в сторону. Но все, кто находился в первых рядах, двинулись на сцену, начали эвакуацию через служебный вход. Выйдя на улицу, мы видели, как из разных выходов выходит масса людей. Не было паники, не было давки», — процитировал его телеграм-канал фракции «Единая Россия» в Госдуме.