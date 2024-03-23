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На подлете к Белгороду сбиты 17 реактивных снарядов

Средства противовоздушной обороны сбили 17 реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Попытка атаки была совершена примерно в 21:30 с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что снаряды были сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал. В Белгороде повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна. Повреждены восемь автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района в нескольких квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Сильно поврежден один частный дом, еще в четырех выбиты окна и повреждена кровля.

Белгород в последние дни часто подвергается обстрелам, атакам беспилотниками и попыткам прорыва границы. При обстреле утром 22 марта погибла женщина, которая выгуливала собак. Ранены еще два человека.