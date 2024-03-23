На подлете к Белгороду сбиты 17 реактивных снарядов

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что снаряды были сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал. В Белгороде повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна. Повреждены восемь автомобилей.