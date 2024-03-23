Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом

«Около 8:30 утра произошёл сход лавины со стороны пика Букреева. Никто не пострадал. Объём снега ввиду обильных осадков значительный. Руководство “Пионера” приняло профилактические меры и за два дня до схода лавин остановило работу курорта. Заблаговременно был закрыт гостиничный комплекс, а также распущен по домам персонал. Кроме того, приостановлена программа реабилитации детей с растройством аутистического спектра “Адаптивное катание”. Ущерб, причинённый курорту, сейчас уточняется».